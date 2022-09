54:47

Entrevistem a l'escriptora i professora Empar Fernández que ens acosta el món dels secrets familiars i les culpes. A l'origen remot del mal, als episodis obscurs i a la manca de sinceritat dels protagonistes. La novel·la, Será nuestro secreto, editada per AlRevés hi trobem la misteriosa desaparició de Noa Renom, una nena de 14 anys que torna sola a casa després d'abandonar el centre escolar, serveix de punt de partida per desencadenar l'acció que va augmentant mica en mica. Una narració que aprofundeix en els afectes de les relacions humanes i en els desenganys que es produeixen quan es rebusca en el passat.

Es mitjanit quan Aitana, preocupada perquè la seva filla no arriba, decideix trucar als Mossos d'Esquadra. La petita Noa hauria d'haver tornat a casa al acabar l'actuació de música de l'escola. El subinspector Tedesco, acompanyat de dos dels seus millors agents, formarà part del desplegament policial extraordinari on la prioritat és aconseguir trobar la nena. A banda la Noa, és filla d'un conegut empresari i per això el cas passa a ser material d'atenció mediàtica. Una notícia que conmociona a la opinió pública i un fet que posarà contra les cordes al cos de los Mossos.

Una novel·la negra molt potent, un relat gràfic i dur que ens farà plantejar-nos fins on arriba la bogeria o violència i la nostra capacitat per sobreposar-nos a l'adversitat. Es tracta l'ansietat, els desordres alimentaris dels adolescents, la dificultat de controlar els problemes en una etapa de canvis. Una història complexa, que camina entre la intimitat familiar i els secrets familiars.

Empar Fernández construeix uns personatges molt ben construïts, reals, amb patologies psicològiques, escenaris ben definits i capítols que ens deixen amb ganes de més, amb girs inesperats que no ens permeten descobrir la maldat d'un bon inici.

Es trata de la primera novel·la on Empar Fernández ens mostra el subinspector Mauricio Tedesco, un perfil de policia que tindrà continuitat. Observador, responsable, empàtic amb les víctimes i que compta amb un equip policial excel·lent.

Fem una reflexió sobre dues desaparicions en el món de la cultura. William Klein, fotògraf talentós, un caçador a la recerca de cares, retratista de carrer, un visionari amb un llegat impressionant. I també ens ha deixat el cineasta Jean-Luc Godard, sempre radical i avançat a la seva època. No feia pel·lícules, feia art i a Filmin teniu una bona mostra del seu llegat.