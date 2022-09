56:29

Entrevistem al editor de Més Llibres, Jordi Martín Lloret, que ens porta en català el darrer Premi Goncourt, La Memòria més secreta dels homes de Mohamed Mbougar Sarr, amb una magnífica traducció d'Oriol Valls. Un llibre monumental que sobre un escriptor de culte, sobre la recerca d'un fantasma que va escriure El Laberint de la inhumanitat publicat el 1938. Però és un llibre que tracta moltes coses més com la difícil tria entre viure i escriure, sobre el desig de superar la confrontació entre Àfrica i Occident i per damunt de tot, és un magnífic homenatge al poder de la literatura.

Un llibre que ens situa l'any 2018 on Diégane Latyr Faye, un jove escriptor senegalès, descobreix a París un llibre llegendari. Ningú sap què li va passar al seu autor T.C. Elimane al qui varen anomenar el "Rimbaud negre" després que la publicació del llibre provoqués un bon escàndol en la societat de l'època. Durant la recerca del rastre del misteriós autor, el narrador viatjarà a diversos països, i també es veurà obligat a revisar tragèdies de la història com ara el colonialisme i l'Holocaust.

La Memòria més secreta dels Homes, de Mohamed Mbougar Sarr, traspúa una passió per l'escriptor Roberto Bolaño. La solitud de l'acte de crear, un homenatge a la literatura i al procés creatiu. Una fascinació constant, un llibre que reclama relectures. No us el perdeu!!!

Fem un reflexió sobre Stephen King que aquesta setmana compleix 75 anys i el reivindiquem. Un escriptor que ha tocat dos temes principals durant els seus 50 anys de carrera artística l'han fet connectar amb el lector. Són la infantesa i l'adolescencia. No importa l'edat ni el sexe dels seus lectors i lectores, sempre sentiran aquella connexió immediata amb aquells personatges que, al marge de la història ficticia que planteja, travessen inseguretats, pors i ansietats per les que tots hem passat. L'instrument creatiu que utilitza és com un bisturí, fa incisions precises i profundes.