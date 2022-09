56:52

Alicia Giménez Bartlett aconsegueix construir una ficció a través de l'aparició del cadàver de Vita Castellà el dia abans de declarar en el Tribunal Suprem.

Parlem d'una aventura literària inspirada en la figura de l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Només inspirada perquè la ploma d'Alicia Giménez Bartlett aconsegueix construir una ficció a través de l'aparició del cadàver de Vita Castellà, en un hotel de Madrid, el dia abans de declarar en el Tribunal Suprem. Un cas en el qual hi haurà moltes implicacions polítiques i policials. El cas s'atorga a un duet conformat per dues inspectores i germanes, Berta i Marta Miralles. Dues principiants que malgrat els bastons a les rodes que es trobaran en la investigació aconseguiran posar fil a l'agulla.



Vita Castellà serà només el primer cadàver de La Presidenta. Corrupció política a la Comunitat Valenciana, nerviosisme de les altes esferes, personatges de primera línia que són rebutjats pel seu entorn polític. Alicia Giménez Bartlett va fer un treball de busseig en llibres periodístics i en l'hemeroteca. Alguns episodis reals els va descartar perquè la gent no se'ls hagués cregut. L'escriptora que viu a Vinaròs i amb aquesta novel·la demostra una vegada més com es pot parlar de coses endèmiques, de passivitat, de corrupció i fer-ho amb una crítica social de base, però també amb molta ironia i entreteniment pel lector.