01:01:32

Avui parlem del Festival Poesia i + que fins el 10 de juliol reivindica la tasca de la poesia. Veus emergents al costat de poetes consagrats que han obert moltes portes en les darreres dècades. En parlem amb el director del Festival, Eduard Escoffet i el poeta David Castillo. Ja hi han participat Antònia Vicens, Biel Mesquida, Maria Callís, Anna Gas i Pol Guasch al festival organitzat de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Mataró, Sant Pol de Mar, Teià, Dosrius, Alella, Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Mar, Caldes d'Estrac. Es tracta de la 17ena edició d'un festival consolidat que ens anima a reflexionar i repensa el món amb una programació extensa que mescla poesia, música, experimentació i video.

Són un total de 42 actuacions en llocs emblemàtics del Maresme com els Jardins de Can Caralt, Teatre del Cafè Nou, Parc Arqueològic Cella Vinària, Pati de la Fundació Palau o l'Església de Santa Maria o el Teatre Principal. Hi actuen Josep Ramon Roig, El Petit de Cal Eril, David Castillo i Xarim Aresté, Manel Ollé, Chus Pato i Gonzalo Hermo, Enric Casasses i Pascal Comelade, Arnau Obiols, Ricard Creus, Rafael Vallbona, Àngels Gregori, Josep Pedrals o Jaume C. Pons Alorda.

Un Festival Poesia i + que ha fet un crit de no renunciar a la poesia, perquè la paraula és combativa, reflexiva i molt amatent a la realitat social que es viu en cada moment. Vivim en una època reaccionària, molt polititzada, amb retrocesos importants com guerres, crisis migratòries, crisis medioambientals. El director del Festival, Eduard Escoffet, ha escrit un manifest on sentencia que la poesia ha mort, per provocar-nos. Perquè en el fons la poesia té un poder transformador, utilitat, refugi, desesperança.

I presentem un nou segell editorial, L'Agulla Daurada que pretén sacsejar el panorama de la narrativa en català. Especialitzada en ficcions contemporànies que promouen el pensament crític i conviden a imaginar nous móns possibles. Un atrevit segell que ens presenta la coordinadora editorial, Anna Roca, que vol construir un catàleg que a partir d'històries concretes, i que ens permet abordar els grans temes de la nostra societat. Impulsat per Tigre de Paper, editorial referent en pensament crític i llibres radicals en català. L'Agulla Daurada es caracteritzarà per publicar històries de qualitat incontestable, treballant i combinant grans clàssics contemporanis amb nous autors que sorprenen per la seva sensibilitat a l'hora de retratar aquesta societat.

Amb Anna Roca parlem de proposar narratives que poden ser una porta d'entrada al pensament i la consciència crítica. El camí s'anirà fent, puntada rere puntada, fins a construir un catàleg que permeti fer pensar sobre el que ens envolta. Els primers títols del setembre, que es faran coincidir amb la Setmana del Llibre en Català, amb dues propostes. Un títol de la guardonada Maryse Condé i un clàssic de Pier Paolo Pasolini. Durant la tardor publicarà 4 obres.

Gaudiu de les propostes culturals !!!!