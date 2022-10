55:29

Entrevistem a la nostra prescriptora cultural i editora, Maria Dolors Sàrries. Ha anat a París i ens porta visites a Museus que no ens hem de perdre. Comencem amb l'exposició d'Edvard Munch al Museu d'Orsay, una exposició que va molt mé enllà de la seva popular obra El Crit, una mostra del gran pintor de la condició humana. El seu art l'articulava dins una evolució i univers propi, hi desenvolupava un simbolisme únic i molt especial. Pintures, dibuixos, gravats i planxes que ens permet entrar en els temes més recurrents del seu imaginari: la vida, l'amor i la mort. Es podrà veure al Museu d'Orsay fins el 22 de gener de 2023.

Tots els temes de l'existència apareixen als seus olis, no només la malaltia i la mort, sinó també la difícil relació amb l'altre, la quimera del amor romàntic i l'ansietat provocada per una observació lúcida d'allò que ens envolta. Va dir "no hem de pintar més interiors amb homes que llegeixen i dones que fan mitja. Hem de pintar persones vives que respiren i senten i pateixen i estimen".

Amb Maria Dolors Sàrries visitem la Maison Emile Zola a Médan per explicar què hi va escriure, què hi feia, les trobades amb els amics i la transformació en Museu després d'un llarg periple. Està al costat del Sena. La va comprar amb els drets d'autor de la seva novel·la La Taberna, va dissenyar-la i la casa va anar creixent al ritme dels seus llibres. Sempre va somniar un refugi campestre i hi va arribar a viure 24 anys. Hi va escriure el més essencial de la seva obra, incloent la sèrie de Les Rougon-Macquart amb Nana i Germinal. Era un lloc de retir, de creació, però també d'amistat, en plena natura, però aprop a París. Emile Zola sempre deia "ni un dia sense una línia"

Un refugi visitat per Cézanne, Goncourt, Daudet, Maupassant, Pissarro, Manet i amb un lloc destacat al seu editor Georges Charpentier. I a la Casa Emile Zola s'ha obert el Museu Dreyfus, un memorial sobre el cèlebre cas que va sacsejar la França de principis de segle i en la que Zola va participar activament amb la seva cèlebre carta Jo Acuso. El capità de l'exèrcit francès Alfred Dreyfus va ser condemnat injustament per traició i va passar anys a l'infame centre penitenciari de l'Illa del Diable. Allà descobrirem perquè el varen jugar i el paper de Zola per la seva recuperació com a persona innocent. Dins el Museu descobrim un cas d'antisemitisme flagrant que ens planteja preguntes sobre la tolerància, els drets humans, els drets de les dones, la separació d'esglèsia i estat i el contracte entre República i els ciutadans.

Acabem amb la nostra estimada Camille Claudel i el Museu de Nogent-Sur-Seine. Una de les més destacades escultores de finals del s.XIX i principis del s.XX. Tenia un estil enèrgic i un gran domini de la tècnica. Les seves peces tenien postures complexes, forçades, plenes de dramatisme i vigorositat. Sobre ella sempre va planejar la crítica artística i social, no era una professió serie amb la que guanyar-se la vida. Sempre va haver de lluitar per difondre la seva feina, per tenir autonomia financera i la independència artística que tant desitjava. No hi varen ajudar que durant 30 anys fos internada en un sanatori mental.

Gaudiu!!!!!