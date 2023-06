Llibres, píxels i valors

55:00

Avui us volem acostar una novel·la que rememora una filosofia de vida. Mort d'un apicultor és un text farcit d'històries que ofereixen una mirada alegre i irònica de la Suècia d'entre els anys 50 i 70. El mèrit d'aquesta mirada és de Lars Gustafsson, un escriptor eclèctic i el més internacional dels autors suecs contemporanis. La seva trajectòria com a filòsof introdueix una visió reflexiva en tota la narració. Una novel·la que és un clàssic modern de la literatura sueca. Gustafsson ha estat traduït a més de 30 llengües i, entre d'altres, va guanyar el prestigiós Premi Nòrdic de l'Acadèmia sueca i el Premi Thomas Mann. També va estar nominat al Premi Nobel de Literatura. El més important és que és la primera vegada que aquest autor es tradueix en català. Una traducció de Carolina Moreno Tena excel·lent.

El llibre "Mort d'un Apicultor" és un llibre que recorre els apunts recollits en diferents quaderns i llibretes, la groga, la blava i l'estripada. Ell està malalt en una fase terminal de càncer però és una paraula que no es pronuncia en cap moment. Aquest és el punt de partida o l'excusa per fer, amb un estil molt personal i poètic, balanç d'una vida i d'un model de societat: la cultura del benestar socialdemòcrata nòrdic dels anys '70

El protagonista és Lars Lennart Westin i al llarg de la novel·la va repetint la frase "tornem a començar, no ens rendim". Tota la filosofia de vida que recorre la novel·la. Ell té una sèrie de possessions importants: un jardinet, un hort, un gost i una gran quantitat de ruscos d'avelles. S'elogia el paisatge i la joie de vivre. Recorre la seva infantesa, la seva joventut esbojarrada i els primers amors i la relació que tindrà amb la seva ex dona Margaret, una manera de relacionar-se molt curiosa. La seva relació de parella es basa en un acord de no apropar-se massa l'un a l'altra, en no envair l'esfera privada de l'altra persona.

El llibre també destaca la visita de 2 nois de 12 anys que senten una fascinació pels còmics de terror i aventures. Westin comença a escriure una història de ciència-ficció per a ells. Una relació molt bonica d'intercanvi de coneixements. Mort d'un Apicultor recorre diferents estacions des de la tardor quan li fan les proves hospitalàries fins a la primavera següent quan finalment haurà d'anar a l'hospital. Destaca el humor, la força i la sensació d'aquest apicultor i ex mestre per formar part de la natura. Un entorn que s'anirà transformant a mesura que el seu cos va canviant. Els poders descriptius de Lars Gustafsson són increïbles perquè ens permet als lectors sentir el fred, la humitat, el sol i les olors.

La reflexió inicial ens porta a parlar de Patrick Radden Keefe, periodista d'investigació de The New Yorker que acaba d'editar en català Periscopi el seu tercer llibre, Canalles, un recull excel·lent d'històries aparegudes a la revista i protagonitzades per personatges excessius que sovint cauen en la criminalitat. Assegura que ens fascinen els estafadors i assassins per la transgressió. La majoria de la humanitat viu seguint una sèrie de regles i protocols i per tant admirem o ens agrada veure gent que les trenca. Ens intriga també saber si se'n sortiran o no. Per l'investigador del New Yorker és una matèria humana molt atractiva.

Gaudiu!!!!