56:14

Entrevistem a un valent i descobrim una proposta innovadora de cara a les vacances. A l'Estartit, en ple Empordà, es situa una editorial independent que té les coses clares. Han creat un projecte editorial de gamberrisme literari. Es diuen Malcuat Edicions i ens proposen treballar la novel·la gràfica amb textos i il·lustracions que vagin més enllà del habitual i que ens proposi reflexions. La seva primera proposta és Abstractes, un recull de relats amb text de Marina Arrogante i il·lustracions d'Olga Massaguer.

Abstractes ens parla de nosaltres, d'aquells que som víctimes de la vida que ens ha tocat viure de l'entorn, dels nostres desitjos, de voler canviar, dels nostres pensaments i tots actuem com millor sabem. Un conjunt de relats que ens parlen de la infelicitat, dels sentits, de la vida i la mort, de les contradiccions humanes, de la bogeria o les malalties mentals, del dret d'admissió o de com apartem els que són diferents. A ABSTRACTES també ens fan reflexionar sobre la por al diferent, a les percepcions i vibracions de l'entorn. Joan Carles Punsoda ens explica que en aquest projecte de proximitat, empordanès, artístic i irreverent apostaran també per fer llibres per nens que parlin del canvi climàtic i per fer revisions clàssics grecs i llatins com la Medea de Carles Riba amb riquesa poètica.

I com és estiu i la majoria de vosaltres podrà gaudir de les vacances us fem una proposta novedosa. Una startup catalana s'ha decidit a crear una app per construir l'àlbum de viatges en temps real. L'empresa es diu 51Trips i acaba de llançar la primera i única aplicació amb la que es pot construir al moment el teu àlbum de viatges. En parlem amb Roger Planas, CEO i creador de l'aplicació. Tot hem viscut aquell moment de tornar de vacances i no trobar el moment de revisar les fotografies que tenim a la galeria del telèfon per poder muntar i tenir un record del nostre viatge. 51Trips és una aplicació que permet crear experiències de forma còmoda, estalviant temps als usuaris i generant una experiència molt satisfactòria.

L'aplicació es pot descarregar per Google Play i App Store i és completament gratuïtat. Permet crear un viatge anotant títols, dates, països, acompanyants. Una vegada comença el viatge els usuaris el poden narrar dia a dia i inclou visites, ubicacions, quilòmetres recorreguts, itineraris, moments destacats i resums de la jornada. El Roger Planas és un exmotociclista d'elit que ha viatjat per tot el món i que tornant d'un viatge a Islàndia es va proposar amb el seu amic Armand Dalmau, experimentat en el món de les startups crear una aplicació que permetés recollir totes les experiències en temps real. Un cop completat el viatge es crea un Trip Book amb punts d'impressió a tot el món.

Gaudiu de les propostes !!!