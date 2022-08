54:42

Descobrim la Girona de començament del s.XIX que es va trobar immersa en el setge napoleònic, una confrontació sagnant que la va deixar pràcticament enderrocada.

Parlem d'una aventura narrativa que reivindica les dones en els conflictes. En aquest cas, parlem d'unes heroïnes que varen lluitar per Girona durant el setge napoleònic. Una història de dones valentes, la història de les Bàrbares. Quan es va signar el Tractat de Fontainebleau, Espanya i França varen pactar que s'unien per conquerir Portugal i un cop fet se la repartirien. Però pensar que Napoleó passaria per la Península simplement com un aliat sense intentar conquerir-la va ser d'una ingenuïtat i la ciutat dels quatre rius va ser víctima d'una gran tragèdia. Un setge que va provocar milers de morts i la destrucció d'una gran part de la ciutat.

Una de les protagonistes femenines serà la Marta, que com moltes altres dones, es veurà obligada a afrontar una guerra despietada. Per això, prendrà la decisió de fer el que faci falta per defensar i protegir el seu món. Llaços de Sang parla del paper sovint desconegut però decisiu que varen tenir les dones en la defensa i la recuperació de la ciutat. Sobretot com es varen organitzar de manera heroica en una companyia anomenada Les Bàrbares.

Totes elles tenien un tret distintiu: portaven lligat al braç esquerre un llaç vermell, com el de la portada del llibre, tan vermell com la sang, i perquè lluitaven ferotges amb dents i ungles per defensar la seva gent. A nivell històric, descobrim la ciutat petita i tranquil·la de Girona que a començament del s.XIX es va trobar immersa en una de les confrontacions més sagnants que la varen deixar pràcticament enderrocada, exhausta a nivell econòmic i social. Uns fets que varen causar la mort de gairebé la meitat de la població.