26:00

Descobrireu un al.legat a favor del lideratge en femení, un relat íntim i vivencial del que podem extreure moltes reflexions

Entrevista a Iolanda Batallé, una persona inquieta que ha tocat tots els pals en els món de la cultura. Descobrireu un al.legat a favor del lideratge en femení, un relat íntim i vivencial del que podem extreure moltes reflexions.

Iolanda Batallé ens convida a viure, a fer, a dirigir lluny de l'autoritarisme imposat amb la premisa de l'autoconeixement com a base d'una gestió empàtica, eficaç i feliç. Dirigir és indestriable de la manera de sentir i viure. Batallé lidera com viu, viu com lidera.