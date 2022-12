55:00

Avui ens centrem a parlar de la llibertat creativa, del recer de la cultura, l'esperança del futur i la voluntat de perseverar sempre. Entrevistem a l'escriptor Jaume Benavente que escriu a partir de l'experiència vital de l'autor i de la creativa. Les dues són inseparables. La novel·la parteix del contagi de Covid d'ell i la seva dona, Maria, al principi de la pandèmia quan han de ser ingressats. L'experiència i el viscut després durant el confinament són l'excusa per parlar del riu de la vida, la pulsió per l'escriptura, la literatura del jo, la passió per viatjar i l'evocació de viatges passats i la il·lusió pels futurs.

Els dies sense fi també està ple de referències literàries, d'autors llegits i de relectures. De la necessitat de silenci, de la passió per tornar a Connemara, del significat dels somnis i de com ens marca l'origent. Una novel·la honesta que posa l'accent en el viatge de la vida pròpia i la de les persones que estimem. La mirada al fet creatiu passa per l'exposició de la teoria litèria del Jaume Benavente, l'observació de l'entorn, els dubtes, les incerteses, els records. No hi ha res perquè sí, tot té el seu sentit.

La seva existència la configura amb cada decisió, a cada percepció i experiència viscuda. Dubtes sobre l'origen, el camí i el final. I sobre el procés d'escriptura rememora a referents com Lawrence Durrell, Milan Kundera o W. G. Sebald. Sobre el món literari també deixa la seva empremta crítica. Per sort, fa anys que no li preocupa el que anomenen èixt o la dificultat d'eixamplar el petit cercle de lectors que un té. El més important i això ho deixa clar en aquest llibre és ser conseqüent amb la mirada. Som el que escrivim i el que lleguim.

I la reflexió inicial parlem de dues dones. Una professora de 71 anys que ha impulsat una proposta per erradicare els insults de la política. Una iniciativa legislativa popular que ja compta amb 50 mil signatures. I expliquem la història de Joyce DeFauw, l'àvia que s'ha graduat a la Universitat, setanta anys després d'haver començat. Ho ha fet adaptant-se a tot, una font d'inspiració per la resta d'estudiants, perquè diu que mai pots deixar d'aprendre.

Gaudiu!!!!!