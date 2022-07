56:43

Entrevistem a la diputada del Parlament de Catalunya, Gemma Lienas, activista feminista que ha publicat a Harper Collins, La Vida Privada de Carmina Massot. La seva protagonista ens ha enamorat. Té 87 anys, sempre ha sigut soltera i molt independent. Continua vivint sola, tot i que la seva fràgil memòria i l'edat li posen complicat. Adora a les seves nebodes, però no vol ni sentir a parlar d'anar a viure amb elles, de traslladar-se a una residència. Perquè la Carmina segueix fumant més del compte, prenen unes copetes de Pedro Ximénez mentre parla amb el seu peix petoner i fa el que li dóna la gana. Conscient que li queda poc temps, vol deixar-ho tot arreglat, els materials i els altres, ben ordenats.

Una dels secrets del passat que descobrim a La Vida Privada de Harper Collins és que la Carmina Massot va tenir un gran amor, el primer, que la va portar a creuar Espanya i embarcar-se en la recuperació d'un valiós quadre expoliat durant la 2a Guerra Mundial i establir relació amb el nazi Léon Degrelle. Una història que les seves estimades nebodes mai s'haurien imaginat i que els revelarà la vertadera vida privada de Carmina Massot.

I en contrast entrevistem a l'autor de Hèlsinki, Max Seeck, autor d'El Lector Fiel, editat per Maeva. Un lector que executa els assassinats rituals que un escriptors de novel·la negra només s'ha atrevit a imaginar. Una inspectora especial, Jessica Niemi, Inspectora del Departament d'Homocidis de Hèlsinki, haurà d'afinar molt el seu instint per aconseguir avançar-se al relat. Un thriller molt fosc i violent, enmig de la neu, amb assassinats rituals a dones. A mesura que van apareixent més cadàvers, la inspectora Niemi està convençuda que persegueix un assassí en sèrie. Però res és el que sembla. Les víctimes no són aleatòries, sinó que segueixen un patró inspirat en la trilogia més venuda de l'escriptor Roger Koponen. També descobrirem el passat de la inspectora, Jessica Niemi, que ens farà comprendre el perquè de la seva personalitat. Un passat que té a veure amb un home violent i narcisista que coneix a Venècia.