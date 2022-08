55:59

Entrevistem a l'escriptor i guionista, Carlos Bassas del Rey, que ens presenta una novel·la que és la història d'un fracàs, un retorn i també una venjança. Però per damunt de tot la història d'una amistat que es trenca i que es va teixir en carrers bruts i il·lusions impossibles. El títol de la novel·la, Sinántropos, fa referència a la capacitat que tenen algunes espècies vegetals i animals d'adaptar-se a ecosistemes urbans per a sobreviure. I és el que fan els personatges d'aquesta novel·la.

Són personatges que sobreviuen com poden o ho intenten. Com Corto que durant 10 anys ha intentant aparcar la seva vertadera pell per fer-se passar per algú que no és. Perquè Corto sap, per més que intenti oblidar-ho, que alguns barris són un forat negre del que és impossible escapar. Ni tan sols la llum, tan lleugera, pot fugir d'ells. Corto és un protagonista entestat en volar per sobre de les seves possibilitats.

Amb Sinántropos, Carlos Bassas del Rey publica la 3a novel·la del que per ara seria una trilogia, Trilogía de la Oscuridad, composada per Justo, Soledad i Sinántropos. Novel·les independents, sense personatge en comú i que es poden llegir totalment separades. La venjança sí que està present en les 3 novel·les i la desolació d'uns personatges sense esperança.

L'estil és directe, diàleg punyents, però també amb molta metàfora i poètica com en els haikus. Un argument en el que tot encaixa amb la precisió d'un rellotge que no coneix la pietat. La qualitat literària de Carlos Bassas del Rey és molt bona i ho aconsegueix a través de diferents veus i amb salts en el temps. Novel·la negra diferent i en vena.