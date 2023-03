Llibres, píxels i valors

54:34

Un segell destinat a recuperar textos i novel·les de finals del s.XIX i principis del s.XX. el ideari és publicar llibres que per una raó o per una altra han estat silenciats i sotmesos a una clandestinitat derivada dels prejudicis que es varen trobar en l'època en què varen ser escrit.

Una operació de rescat de títols als que no s'ha fet justícia. Castigades a l'ostracisme a vegades pels temes tractats, per ser literatura de gènere o per ser obra d'una dona en un univers masculí. Llibres maltractats que esperaven una mirada curiosa, oberta i lliure que els tragués de l'oblit



Tenim els dos primers títols: Els trenta-nou esglaons de John Buchan i L'Home que va caure a través de la terra de Carolyn Wells