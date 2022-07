55:38

Entrevistem a l'escriptor i assagista, Damià Bardera. Doctor en Filosofia per la Universitat de Girona amb una tesi sobre l'obra narrativa del filòsof Josep Ferrater Mora. Diu que va néixer en un hospital blanc, privat i molt net i va passar els primers 20 anys de vida entre Viladamat (Alt Empordà) i Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Quan va quedar fart de la tramuntada, es va decidir a instal·lar-se a Girona. Ha escrit narrativa, articles i assajos i ara ens sorprèn amb un recull de contes satírics centrat en dos móns complicats com són l'educatiu i el laboral.

Bèsties de Companyia és un recull de 20 contes protagonitzats per animals i on es repassa amb retranca el món de l'educació. Els seus dèficits, el cansament, els arquetips i el surrealisme que l'envolta. En temps de crisi entre la Conselleria d'Educació i els docents, amb una tardor calenta per endavant, el Damià Bardera hi posa sàtira, humor negre i trets que llança amb certesa. Uns relats protagonitzats per un bestiari molt particular que passa per un conill, un lleó, un coala, els polls o les rates.

La segona part d'aquest Bèsties de Companyia són 30 contes que exploren el món de les vocacions i la feina. Ens trobem la dignitat d'un escombriarie, com és la vida d'un funcionari, un taxidermista, un forense o un turista. Descobrim carreres professionals grises i mediocres o gent que està entusiasmada amb la seva vocació però que tenen un entorn que no els comprèn. La funció principal de Bèsties de Companyia és fer literatura. Tot fent un recorregut per les formacions i per les contradiccions humanes. Xalareu amb la lectura d'un conjunt de relats diferents, reflexius i amb molt de sarcasme.

