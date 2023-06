29:20

Tot va començar com un somni de tres monitors d’esplai. Volien fer música per la mainada i el primer que van composar va ser un rock and roll. Fa 40 anys, oferir aquest gènere als infants era bastant transgressor, perquè les bandes de música infantil apostaven més aviat per les cançons populars, però ells van seguir treballant amb tota mena d’estils.

Jordi Bové era un d’aquests monitors i continua defensant que s’ha d’escoltar el que realment volen les nenes i els nens, tot i que ells comencen sempre els seus concerts amb “La Bamba”, gairebé com una declaració d’intencions. Ara acaben de publicar el seu 13è disc: “Jarana Rock”, que ja han tocat en directe a moltes escoles. Ara els espera una llarga gira per les festes majors de pobles i ciutats catalanes.