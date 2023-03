Lletra lligada

24:22

Pep Planell, autor de "Superpapa. Consells essencials per a pares novells"

El Pep Planell té ara dues filles preadolescents, però quan es va estrenar a la paternitat, amb 40 anys, diu que el naixament de la primera criatura li va caure "com una bomba súper xula". Es va adonar de seguida que en sabia molt poc de la criança, però va tenir molt clar que a més de cuidar la criatura, l'havia d'educar. Mirant d'encertar i acceptant també les errades que sabria que cometria. Ara comparteix els consells essencials que a ell li hagués agradat que li donessin al llibre que acaba de publicar: "Superpapa" (Amat Editorial), on, amb un llenguatge directe, quotidià i ple d'humor, anomena cinc qüestions que tot home hauria de saber quan és pare. Una d'elles és que la parella, si és mare i ha donat a llum la criatura, pot patir una depressió postpart, un fet que a ell el va agafar per sorpresa. Un altre dels punts importants diu que és aprendre a resoldre petits conflictes des de ben aviat perquè això ensenya a manar sense haver-se d'enfadar. Reflexiona també sobre la sobreprotecció i recomana educar lluny de les pors que tots sentim sempre. I, sobretot, el Pep té molt clar que vol un model diferent al que va exercir la generació del seu pare sobre la seva. Vol que les seves filles l'obeeixin, però des de l'amor i el respecte, no des de l'autoritat exercida a partir dels càstigs i la coherció. I, més que cap altra cosa, vol veure créixer les seves filles felices i que mai es sentin vergonya o por de mostrar-se el seu afecte mutu