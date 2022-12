58:27

Ser mare suposa haver-se de cuidar per poder cuidar als altres. Cal fer exercici, gestionar bé les emocions i aprendre a esquivar situacions incòmodes

L'últim programa de cada mes fixem sempre la nostra atenció en temes que puguin interessar a les dones embarassades o a aquelles que fa poc que s'han estrenat en la maternitat. Les emocions, nostres i dels nostres infants, convé tenir-les en compte des de que les criatures són petites, així que li hem demanat a l'educadora emocional Cristina Gutiérrez que ens ajudi a gestionar-les. També l'Alba Padró, Consultora Internacional de lactància, ens ha donat consells per actuar davant de situacions incòmodes o que ens ocasionen malestar quan assistim a les tradicionals trobades familiars d'aquests dies i hem de donar el pit. Com s'hauria de comportar la família? Què podem fer si no ens sentim còmodes alletant davant de tothom? I entre una i altra hem obert el MaternalMENT per xerrar amb la Paula Butragueño, una apassioanda de l'esport que és entrenadora personal i professora de ioga i de mindfulness. Ara està embarassada de 6 mesos i la Teresa Oller l'ha convidada a la seva secció perquè ens parli de com es segueix cuidant ara que espera una filla. Ens ha compartit unes quantes recomanacions perquè seguiu fent exercici encara que estigueu embarassades i perquè trobeu temps per cultivar moments de tranquil·litat mental