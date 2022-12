08:27

La protagonista del Paraules de Nen és la Paula, una nena de 14 anys, que, de cop, va descobrir que la vida pot molar

La nostra educadora emocional, la Cristina Gutiérrez, ens ha portat una nova reflexió al Paraules de Nen a partir de l'anècdota i la vivència real, en aquest cas, d'una adolescent. La Paula no veia res lluminós al seu voltant. Tenia la sensació de que vivia en un pou molt fosc, d'on no podia sortir. No comptava tampoc amb l'ajuda i el recolzament dels seus pares, perquè ells tampoc estaven passant per una bona època, ni dels seus companys/es de classe, que també estaven decebut amb el món que tenien. Entrenar les seves habilitats emocionals i conèixer-se ella mateixa millor li ha permès descobrir que hi havia esperança, que encara hi ha moltes coses boniques de les que gaudir. I és que, com diu la Cristina, la il·lusió i l'esperança estan a dins, no podem buscar-les a fora. Per això ens ha posat deures: ser agraïts amb el que tenim i no obsessionar-nos pel que encara no tenim o encara no som. Hem de molar per dins! Sinó la vida tampoc molarà