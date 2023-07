Lletra lligada

08:58

Els nusos són una metàfora dels conflictes de cada dia. No els podem evitar, però podem aprendre a desfer-los

La Sofía és una nena de 8 anys que després de reflexionar sobre l'educació emocional, va dir als seus monitors: "Per fer bons amics, hem de desfer nusos". I amb aquesta metàfora, la nostra educadora emocional Cristina Gutiérrez ens ha mostrat la importància d'aprendre de petits a gestionar els conflictes més quotidians. Diu que el més important no són els nusos que ens farà la vida, sinó la nostra capacitat per desfer-los. Així que... aquest estiu, poseu una corda a la maleta! Al #ParaulesDeNen d'avui us expliquem el perquè