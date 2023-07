Lletra lligada

20:08

Conversem amb la infermera Neus Moya, especialitzada en podologia infantil i experta en calçat, sobre com triar les millors sabates per les criatures

Hem d'anar amb compte a l'hora de triar el calçat pels peus dels nostres fills/es perquè xerrant amb Neus Moya, infermera especialitzada en podologia infantil, hem descobert que és un món ple de mites. Per exemple, hem après com ha de ser una sabata respectuosa pels peus dels infants i adolescents, si és bo caminar per la platja o anar descalç per casa, si les vambes poder ser una bona opció i la importància que té la sola. L'autora de "Pasito a pasito" (Zenith) també ens indica com mesurar els peus per fer una bona compra per internet i quina malaltia s'amaga de vegades darrera d'una mala olor de peus.