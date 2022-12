01:08:33

Els llibres, el teatre, el cinema... la cultura és una eina per alimentar la imaginació de les nenes i els nens, i la confiança en ells mateixos

Com que s'acosten dies de festa i de compartir temps en família, us volem fer dues propostes que, a més de d'entretenir-vos, ajudaran a treballar diverses habilitats i competències emocionals de les vostres criatures. La primera és un llibre ple d'històries i de propostes per fer manualitats. Es diu "Cap de grills" i l'ha escrit l'Estel Solé. Amb l'ajuda de la il·lustradora Katia Klein, ofereixen als infants sis contes, al final dels quals sempre trobem una proposta de manualitat. Podran construir unes ales per poder volar, uns ous de dragona, crearan uns lletres molt especials, també una aranya... mentre fugen de la ment avorrida de l'adult, com diuen les seves autores. De fet, la inspiració per a escriure algunes d'aquestes històries va sortir del Max, un dels fills de l'Estel, que d'imaginació i creativitat va ben sobrat. Són contes que ens presenten realitats molt actuals, sense oblidar que tot és possible a les pàgines d'un llibre. I les il·lustracions de la Katia ajuden a omplir-les de llum i de color.

Màgic és també el que passa aquests dies al Teatre Poliorama de Barcelona. Allà s'ha instal·lat de nou el musical "Bye, Bye, Monstre", dirigit per l'Anna Rosa Cisquella i amb el Marc Artigau a la dramatúrgia. Amb els dos hem conversat per descobrir que en equip, amb amor i sent creatius podem derrotar molts dels monstres que amenacen l'harmonia familiar. La Berta és una nena de 9 anys que escriu tot el que pensa i el que li passa al seu diari. I allà explica com per tots els carrers de totes les ciutats hi ha un Monstre molt perillós, que és capaç d'entrar en secret a les cases i deixar la gent adormida. El pare, que és infermer en un hospital, l'obliga a tancar-se a casa amb el seu germà i la seva mare. Però, la idea no li fa massa gràcia... L'obra acaba de rebre el Premi Butaca al millor espectacle per a públic familiar, que atorguen, precisament, els espectadors. Les cançons són cosa de la Dàmaris Gelabert, que sempre ha confiat en el poder de la música i de la paraula. També ho té molt clar una altra de les nostres convidades, l'Anna Puig, directora de la Fundació Gavina, que aquest dijous podrà acompanyar a veure el musical a algunes de les famílies en risc d'exclusió social que atenen