Lletra lligada

56:46

En cirurgies complexes, els models 3D ajuden a planificar l'operació i la fan més entenedora per al pacient i la seva família

Obrim el programa amb el Nacho Chaves, un noi de 17 anys que és membre del Kids Barcelona, el consell científic de l'Hospital Sant Joan de Déu. Diu que encara el sorprèn que adolescents com ell puguin participar tan activament en un hospital i sap, també, que des de fora el que crida l'atenció és que nois i noies d'entre 12 i 18 anys dediquin el seu temps lliure a millorar el seu funcionament. Per a ell, és recomfortant que experts de la sanitat els escoltin i facin cas de les seves recomanacions. És el cas de l'Arnau Valls, enginyer de telecomunicacions del departament d'innovació de Sant Joan de Déu i responsable tècnic de la Unitat de Planificació 3D. Ens ha acompanyat per parlar-nos de la utilitzat i els beneficis d'aquest tipus de tecnologia quan parlem de salut infantil i juvenil. En cirurgies complexes, el 3D ajuda a que el pacient i la seva família entenguin la malaltia i el tractament que s'ha de portar a terme. A més, aquests tipus de models en tres dimensions també s'utilitzaen perquè els cirurgians entrenin la intervenció, per exemple.

I com que es tracta d'escoltar als infants, hem rebut un nou #ParaulesDeNen. En aquesta nova píndola d'educació emocional, la Cristina Gutiérrez ha compartit la reflexió de l'Izan (11 anys): "He jugat al món del revès i vull canviar-ho". Una reflexió sobre la necessitat d'esborrar les etiquetes i donar oportunitats a les nenes i als nens per mostrar el seu interior