Lletra lligada

56:52

Recursos educatius per posar a la maleta i per seguir cuidant-nos en família aquest estiu

Unes sabates de pell no són sempre la millor elecció pels peus dels infants. Ens ho ha dit la infermera Neus Moya, especialitzada en podologia infantil i experta en calçat. Així que hem d'anar amb compte a l'hora de triar les sabates dels nostres fills/es per aquest estiu. Hem descobert com ha de ser una sabata respectuosa pels seus peus, si és bo caminar per la platja o anar descalç per casa i si les vambes poder ser una bona opció.

Després, un cop posat el calçat adequat a la maleta, hem buscat recursos emocionals amb la Cristina Gutiérrez. Al #ParaulesDeNen ens ha proposat emportar-nos aquest estiu una corda, per anar fent nusos cada cop que tinguem un conflicte familiar. I, el més important, ens ha ensenyat a desfer-los...

I hem seguit cuidant-nos al #MaternalMENT amb la Teresa Oller, instructora de mindfulness, i la Dra. Francesca Crovetto, metge adjunt de l'Hospital Sant Joan de Déu i investigadora sènior del Centre de Recerca en Medicina Fetal BCNatal. Amb elles hem entès que hem de treure de la maleta el sentiment de culpabiltat, el pilot automàtic, les presses... i omplir-la d'autocures, sobretot si s'està embarassada o s'acaba de parir. Per ser bones mares, primer hem d'estar bé amb nosaltres mateixes, sinó, la criança serà molt dura.