Despertar la curiositat per la música

23:34

Parlem amb els autors de "El Petit Gran Llibre de la Música", dos apassionats que ens expliquen com contagiar als infants l'amor per la música

El Jose López i el Xavier Romeu van aprofitar qualsevol situació per escriure aquest llibre tan especial: a una partitura, recolzats a la guitarra o al piano, de viatge... I van marejar la pobre il·lustradora María Simavilla perquè tots els detalls fossin realistes. Volien explicar-nos de manera amena i divertida, però amb informació fidedigna tots els gèneres que conformen la música, perquè els nens i les nenes sentin curiositat per aquest món.

Diuen que el més important és que els deixem apropar-se a la música lliurement, que no ens obsessionem amb que només escoltin Mozart o Beethoven o amb que toquin un instrument. De fet, a les respectives cases dels nostres convidats no hi havia tradició de músic, però en canvi les famílies sempre escoltaven música de tota mena, el que va fer que ells s’enamoressin d’ella.