Lletra lligada

58:32

La medicina cada cop té més en compte l'opinió dels infants per dissenyar els hospitals pediàtrics, els tractaments i els medicaments

Per a que la societat avanci hem de potenciar necessàriament la mirada curiosa i científica de les criatures i dels adolescents d'avui, així que li hem demanat a la Laura García, la nostra prescriptora literària, que ens aconselli contes i llibres infantils que tinguin com a protagonistes la ciència, els científics o les dones que s'han dedicat a aquest àmbit o que despertin la seva curiositat. Ens ha donat alguns títols, com ara un que a ella l'apassiona especialment: "Quan les nenes volen alt" (Lumen), un àlbum il·lustrat que parla de no deixar enrere els somnis i de ser perseverants. També ens ha recordat la col·lecció "Contes de Bona Nit per a nenes rebels" i "Contes per nens que somien canviar el món". Una altra recomanació ha sigut les aventures de l'Emi i el Max, escrites per la Gemma Lienes, i les de Max Einstein, per exemple. I hem seguit parlant de ciència a l'Altaveu Kids, la secció que porten els Kids Barcelona. L'Ainara Gómez, de 16 anys, és un dels membres d'aquest consell científic de l'Hospital Sant Joan de Déu i ens ha sorprès amb les seves reflexions sobre la salut infantil i juvenil. A més, ha portat de convidat el Dr. Quique Bassat, pediatre i investigador, que ens ha parlat del projecte europeu "Science4Pandemics", liderat per l'Institut de Recerca de Sant Joan de Déu. El seu objectiu és involucrar als adolescents en la presa de decisions en l'àmbit hospitalari i de la recerca