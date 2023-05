Lletra lligada

55:39

Les activitats d'estiu pels infants tenen més beneficis que els de facilitar la conciliació familiar i laboral als progenitors

Les vacances d’estiu escolars suposen una aturada llarga dels ritmes habituals de les famílies. Mares i pares busquen alternatives a l’escola per omplir d’activitats de qualitat les moltes hores en les que els progenitors no poden estar amb els fills. Apuntar-se a un casal, anar de colònies, fer estades culturals o d’idiomes, o allargar l’assistència a l’escola bressol en el cas dels més petits són algunes de les possibilitats. La mestra i psicopedagoga Margaret Álvarez s’ha fixat en els casals per analitzar quina és la millor elecció en funció de la família, l’edat de l’infant o les circumstàncies, i aprofita #ElCercle per respondre a algunes de les preguntes que ens heu fet arribar.

També l’Enric Aragonès, director d’Aliança Educació 360, ens parla dels casals d’estiu, però des d’una altra perspectiva: la d’aquells infants i adolescents que no poden participar d’aquestes activitats per manca de recursos econòmics i de la burocràcia que suposa demanar ajudes i beques. Les criatures i els joves que es queden sense aquesta oportunitat s’allunyen dels entorns habituals d’educació i socialització, fet que es tradueix en una pèrdua d’aprenentatges equivalents a 2 o 3 mesos d’escolarització.

També amb la nostra educadora emocional, Cristina Gutiérrez, parlem de la importància d’estar en contacte amb la natura i de viure la vida en primera persona, perquè no passi a altres nens i nenes el que li va passar al Marc, que, amb 8 anys, va descobrir sorprès que si anava a una granja es podia trobar amb ànecs en 3D!!! Serà que estem massa enganxats a les pantalles...?