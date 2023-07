Lletra lligada

18:40

La coneguda xef pastissera, i mare de tres criatures, ens presenta el seu primer llibre infantil: "Cuentos para minichefs"

A l’Alma Obregón, coneguda per la seva passió pels cupcakes, entrar a la cuina amb els seus tres fills, de 6, 4 i 2 anys, de vegades la relaxa i, en ocasions, també l’estressa molt, per això ens dona consells per reduir al mínim el possible caos que es pugui generar quan es fan postres amb ells. De tota manera, assegura que cuinar tots junts ajuda a solucionar un mal dia o a donar-li la volta a un conflicte entre germans.

Ens ho explica també en aquest llibre infantil que acaba de publicar, “Cuentos para minichefs” (Timun Mas), on ha escrit cinc històries que s’ha inventat inspirada en la seva família. També inclou cinc receptes per elaborar amb els més petits.