00:44

Un incompliment de la normativa laboral per la qual l'organisme de control proposa una sanció de més de 3 milions d'euros per a la filial d'Amazon.

Inspecció de Treball constata que les 17 empreses subcontractades havien concedit a Amazon almenys 559 empleats, que feien tasques de repartiment en condicions laborals inferiors a les que haurien de tenir si formessin part directament de la plantilla de la multinacional. La investigació, que es va iniciar el passat mes de febrer a Barcelona, conclou que els treballadors afectats treballaven en situació i condicions de precarietat pel que fa als salaris i per la inestabilitat laboral. A més, no comptaven amb representació sindical.

Un incompliment de la normativa laboral per la qual l'organisme de control proposa una sanció de més de 3 milions d'euros per a la filial d'Amazon de transport per carretera, i la resta per a les 17 empreses subcontractades | Joaquin Calvente