01:16

Les novetats del sector logístic centren des d'aquest dimarts el Saló SIL a Fira de Barcelona amb la presència de 650 empreses d'una vuitantena de països.

Després de tres anys d'absència per la pandèmia, torna a Barcelona un dels principals aparadors per copsar la revolució tecnològica que viu el sector logístic a Catalunya.

Robotització, magatzems automàtics, contenidors plegables són algunes tendències d'aquesta innovació. L'automatització de processos marca la pauta segons explica Kim Ramirez, de l'empresa Dost. El sector que gaudeix de l'impuls del comerç electrònic derivat de la pandèmia, com detalla Ignasi Suyol, president del clúster logístic de Catalunya.



La logística representa el 14 % de PIB català. És, de fet, el segon territori d'Europa amb més pes després dels Països Baixos. I en aquest context de demanda logística rècord, Catalunya pateix falta de sòl per activitats econòmiques, una mancança que el Govern intenta pal·liar amb la creació de 3.000l hectàrees de sòl, segons el secretari d'infraestructures, Isidre Gavin.



El SIL romandrà obert fins dijous a Fira de Barcelona. Hi participen 650 empreses de 80 països i s'espera l'assistència de 15.000 visitants | Climent Sabater