54:29

La mezzosoprano lleidatana és una de les millors intèrprets espanyoles de Vivaldi

La mezzosoprano Marta Infante va néixer a Lleida, es va formar a la República Txeca i va viure a Madrid durant alguns anys. Aquests dies torna al Gran Teatre del Liceu per participar en la producció de 'La flauta màgica' de Mozart sota la batuta de Gustavo Dudamel i amb companys de repartiment com el tenor Javier Camarena. Hem aprofitat la seva estada a Barcelona per convidar-la i parlar no només de Mozart sinó també, i molt especialment, de la seva relació amb la música barroca (Bach, Vivaldi i Händel al capdavant), amb el món de l'òpera, amb la República Txeca i amb compositors com Dvorak, Martinu, Janaceck i Krasa. Un plaer de conversa, amanida amb alguns dels seus enregistraments més celebrats.

A la segona part del programa, no deixem 'La flauta màgica', sinó que ens hi endinsem encara més, de la mà de Dudamel i Camarena.