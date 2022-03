56:17

Repassem la trajectòria d'un dels músics de referència de les darreres dècades a Catalunya

El director d'orquestra Edmon Colomer ens visita per repassar la seva dilatada trajectòria, però també els seus projectes actuals. En la seva sàvia maduresa, segueix plenament actiu. Aquesta setmana, per exemple, es clausuren les activitats de l'Any Robert Gerhard, que ell ha comissariat. Fins fa ben poc ha estat membre del CoNCA (Consell Nacional per a la Cultura i les Arts), cosa que li ha donat una perspectiva diferent sobre les polítiques públiques vinculades a la Cultura. De tot plegat en parlem amb ell, però sempre, és clar, amb la Música com a protagonista.

En la segona part del programa, les estudiants de l'ESMUC María Llena i Núria Ordeix ens parlen d'un concert que no els va acabar de convèncer, i ens fem ressò del concert de la Xarxa Música Social que ha tingut lloc al Palau de la Música Catalana.

En la selecció musical, escoltarem obres de Falla, l'Havanera de Carmen de Bizet, la veu de Victoria de los Ángeles i Robert Gerhard