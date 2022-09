55:45

Parlem de la darrera gran òpera buffa i de com es preparen els actors i ballarins que participen en una òpera

En aquest programa ens fixem en una figura molt oblidada però fonamental per al bon funcionament d'una funció d'òpera. Es tracta de totes aquelles persones (figurants, actors, ballarins, etc) que són a l'escenari però no fan estrictament música. En parlem amb el Juli Bellot, actor i cantant que ha participat en nombroses produccions al Liceu. L'hem vist des de lluitant amb espases al 'Don Giovanni' que va dirigir escènicament Christof Loy fins fent de prostituta als suburbis de París a 'La Bohème' ideada per Àlex Ollé. Ara està centrat en el seu espectacle de burlesque, La cuchara de Bella, que es podrà tornar a veure molt aviat a Barcelona. Amb ell, ens endinsarem una mica més en el complex procés de preparació d'una òpera.

En la segona part del programa, ens capbussem en 'Don Pasquale' de Donizetti, que es considera la darrera gran òpera buffa de la història i que es pot veure al Liceu aquestes setmanes. A més, compta amb un repartiment ple d'artistes "de casa", mostrant així el potencial líric que té Barcelona. Escoltarem les seves explicacions i, és clar, també una selecció de fragments de l'òpera.