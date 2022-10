55:38

Després d'obtenir el Neue Stimmen aquest estiu, ha cantat al Liceu i a Òpera Catalunya.

El baríton Carles Pachón té vint-i-set anys i en la seva curtíssima trajectòria ha obtingut guardons en certamens internacionals tan destacats com el concurs Viñas del Liceu i el Neue Stimmen. Era cantaire de la Polifònica de Puig-Reig, i com que tenia bona veu va començar a fer classes de cant. A partir de llavors, ha fet una carrera fulgurant, que ens explica en conversa amb Marga Lluch i Pep Gorgori.

Al final del programa, per no deixar l'òpera, parlem de "Il trovatore" de Verdi que podeu veure aquestes properes setmanes al Liceu de Barcelona.