55:16

El quartet vocal ens aproxima a una figura peculiaríssima de la música catalana

Mateu Fletxa va ser compositor i monjo del monestir de Poblet, on és enterrat. D'ell en sabem més aviat poca cosa, però tots els indicis ens porten a pensar que tenia un sentit de l'humor molt particular. La millor mostra són les seves "Ensaladas", on barreja idiomes, estils i gèneres musicals de manera magistral. El quartet vocal Cantoría n'acaba d'enregistrat unes quantes, d'aquestes "Ensaladas", i els seus membres ens explicaran què s'amaga darrere de la música d'aquest personatge únic.

A la part final del programa, parlem del Festival Life Victoria, que ens prepara un cap de setmana intens, amb algunes de les millors veus del lied de l'actualitat: Louise Alder, Sarah Connolly i Kate Royal visiten aquests dies Barcelona per oferir-nos recitals inoblidables.