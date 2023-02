56:55

El ballarí i coreògraf participa en el muntatge de 'Macbeth' que s'estrena aquest febrer al Liceu

El ballarí i coreògraf Antonio Ruz és una de les grans figures de la dansa contemporània a Espanya. Fundador de la companyia que porta el seu nom, va obtenir el Premi Nacional de Dansa el 2018. Aquestes setmanes és a Barcelona, treballant en el 'Macbeth' de Verdi, amb la posada en escena de Jaume Plensa, on la dansa hi té un paper destacat. No és el primer cop que visita Barcelona: hi va presentar el ballet de Robert Gerhard "La nit de Sant Joan", i també ha treballat a L'Auditori, en l'espectacle "L'OBC balla Ravel".

Però Antonio Ruz és també una persona fascinada per la música clàssica, i amb ell parlem dels compositors que han inspirat les seves coreografies, que van des de Tomás Luís de Victoria i Bach fins a Ravel i Gerhard. Una hora de conversa sincera i calmada, a l'estil de L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori