Violencia Machista: Una lacra que no cesa

52:40

Los niveles de violencia machista están en niveles que no se daban desde 2010: 49 víctimas a estas alturas y todavía no hemos llegado a octubre. Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de género, nos cuenta qué hemos podido hacer mal para vivir este escenario. Antes, anticipamos qué puede darse en la investidura mañana de Núñez Feijoo con la ayuda de Rubén Vinagre, experto en comunicación política. El debate de la amnistía está en la calle y lo comprobamos de la mano de Maribel Sánchez de Haro y finalizamos en las carreteras secundarias por las que nos lleva Ramón Arangüena no sin antes saber las oscilaciones térmicas con Eduardo Lolumo.