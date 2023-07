Viajamos como actividad social con 'the Iron Maiden'

54:09

Recibimos a Pilar Bernal, que nos habla de geopolítica, pero dándole una vuelta. Y es que Pilar va a tratar el tema desde la óptica de las grandes lideresas. Que ni son todas iguales, ni piensan de la misma manera ni pertenecen al mismo espectro político. Como aquí no hacemos nada a medias, la primera en recibir el repaso será la gran 'Dama de Hierro', conocida en su país como 'Iron Maiden', es decir, Margaret Thatcher. Una mujer cuyas controvertidas políticas y decisiones, incluso pasados tantos años, no dejan indiferente a nadie, ni dentro ni fuera de su país. Es lo que hay cuando no se tiene un perfil bajo.

Tras las llamadas de todas las tardes con nuestros oyentes, nuestro colaborador Aníbal Gómez pone la nota de humor y nos enseña otra manera de viajar. Y, cuando de viajes se trata, uno se puede encontrar insectos de lo más variados y, en ocasiones, amenazantes...Por ejemplo, por el mediterráneo hay escorpiones o… ¡Arañas! Ese animal al que tanta gente le tiene fobia. Lo que muchas personas no saben es la interesante mitología que hay detrás de este pequeño y temible animalillo. Esa apasionante historia es la que nos va a contar nuestro colaborador Pol Gisé. A lo mejor, después de saber todo lo que las rodea, ya no las vemos con tanto 'repelús'. O al menos, sabremos más sobre ellas, y eso no tiene nada de malo.