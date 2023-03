Las tardes de RNE

52:42

Nos tomamos el "Café de las 6" con el narrador profesional de cuentos Héctor Urién, que en abril va a estar los domingos en OFF Latina Teatro, en Madrid, presentando un ciclo sobre literatura convertida en espectáculo escénico. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Games Without Frontiers (Peter Gabriel), Apuntando a tu sien (Mi capitán), Do It Again (Steely Dan), The Maker (Daniel Lanois), Bobby Brown Goes Down (Frank Zappa) y La vida es más compleja de lo que parece (Jorge Drexler)