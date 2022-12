53:41

Nos tomamos el "Café de las 6" con la actriz Sara Escudero, que nos presenta su nuevo espectáculo, Tiempo al tiempo. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: A Message To You, Rudy (The Specials), Es caprichoso el azar (Joan Manuel Serrat), Desde que tú estás (Alfred García), Rocks (Primal Scream), Directo al corazón (Miguel Ríos) y Ay, pena, penita, pena (Antonio Vega).