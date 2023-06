Las tardes de RNE

52:35

Nos tomamos el "Café de las 6" con Alfredo Cohen, director de La Gran Pantalla!, el Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona, que se celebrará entre el 4 y el 9 de julio en los Cines Girona de la ciudad condal. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy, además de conocer los resultados de los últimos tres duelos musicales, enfrentamos las canciones Layla (Derek & The Dominos) y All Along The Watchtower (Jimi Hendrix). Y también escuchamos Agua de beber (Astrud Gilberto).