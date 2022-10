52:43

En “Preguntas y respuestas” de Aitor Caminero resolvemos la siguiente cuestión: ¿cómo funciona un escudo antimisiles? Nos ayuda a responder Ginés Soriano, periodista de la revista Infodefensa.com, especializada en la información relacionada con la industria armamentística. En el “Café de las 6” recibimos al actor Àlex Brendemühl, protagonista, junto a Paco León, Leonor Watling o Juan Diego Botto, de la película No mires a los ojos, dirigida por Félix Viscarret. Y finalizamos con el espacio “Música para las fieras” de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Sueño con serpientes (Silvio Rodríguez), Tell The Truth (Derek & The Diamonds), Born In The 50's (The Police), Let The Sunshine In (Ópera Rock "Hair"), Slip Sliding Away (Paul Simon) y Payasos (Patricio).