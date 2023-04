52:34

Nos tomamos el "Café de las 6" con el tenor Javier Camarena, que dará un recital en el Teatro Real de Madrid el próximo 12 de julio. Además, ha publicado recientemente el disco Signor Gaetano, un tributo al compositor Gaetano Donizetti, cuyas obras han marcado su vida. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Yo pisaré las calles nuevamente (Pablo Milanés), Pequeña serenata diurna (Silvio Rodríguez), El fin de la resistencia (The New Raemon), Tan flojo (Leia Destruye), Para no olvidar (Los Rodríguez), Palabras más, palabras menos (Los Rodríguez).