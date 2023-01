Las tardes de RNE

52:52

Nos tomamos el "Café de las 6" con Alejandra Suárez, que acaba de publicar el libro Mi padre, un espía ruso (Ed. Ediciones B), donde cuenta la historia de su padre, Aleksandr Ogoródnik, un diplomático y economista soviético reclutado por la CIA como agente en Bogotá. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Mr. Tambourine (The Byrds), Almost Cut My Hair (Crosby, Stills, Nash & Young), Zumo de neón (Joaquín Sabina y Viceversa), Ángel azul (Pabellón psiquiátrico), Sola en el lugar (Ana Belén) y Que me coma el tigre (Lola Flores). Además, Pancho nos cuenta cómo son las labores de producción de un disco. ¡Toda una aventura!