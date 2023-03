Las tardes de RNE

52:39

Nos tomamos el "Café de las 6" con la cantante Diana Navarro, que mañana ofrece el concierto Copla Lírica en el espacio creativo Garaje Lola de Madrid a beneficio de la asociación Niños con alma. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos canciones dedicadas a la primavera: Some Other Spring (Billie Holiday), Here Comes The Sun (The Beatles), April Come She Will (Simon & Garfunkel), La primavera (Estopa), Springtime (Donald Fagen) y Fires Of Spring (Chris Rea).