Nos tomamos el "Café de las 6" con Aleix Turon y Joan Delgado, miembros del grupo Cala Vento, que nos presentan su cuarto trabajo discográfico, Casa Linda. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Big sur (Cuti Vericad); Girl, Michelle, If I Need Someone y Octopus’s Garden (The Beatles) y El pañuelo (Cristian de Moret).