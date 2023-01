52:48

Nos tomamos el "Café de las 6" con el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid Juan Francisco Fuentes, que acaba de publicar el libro La generación perdida. Una encuesta sobre la juventud de 1929 (Ed. Taurus). Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: You Ain’t Seen Nothing Yet (Lisa Marie Presley), Idiot (Lisa Marie Presley), The Nazz Are Blue (The Yardbirds), She’s A Woman (Jeff Beck), Tardes (Amaral) y Clandestino (Manu Chao).