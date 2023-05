Las tardes de RNE

50:58

Nos tomamos el "Café de las 6" con Julián Saldarriaga y Gonçal Planas, dos de los miembros del grupo musical Mi capitán, que tiene ya tercer trabajo discográfico en el mercado, Como ladrones sorprendidos. Este jueves lo presentan en la sala Siroco de Madrid. Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Is She Really Going Out With Him (Joe Jackson), She (Elvis Costello), Al llegar (Salvador Sobral y Jorge Drexler), Gimme Some Lovin’ (The Blues Brothers), Bitter Sweet Symphony (The Verve) y Culpable (Bambino).