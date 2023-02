52:54

Nos tomamos el "Café de las 6" con el dibujante y docente Pedro Cifuentes, que acaba de publicar los tebeos didácticos Prehistoria en la península Ibérica (Desperta Ferro) y Un viaje por las letras (HarperKids). Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: De todas las flores (Natalia Lafourcade), Curados de espanto (José Ignacio Lapido), Frenzy (Iggy Pop), Ready For Love (Bad Company), Oh My Love (John Lennon) y El pañuelo (Cristian de Moret).