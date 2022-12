53:00

Nos tomamos el "Café de las 6" con la periodista y escritora Ana Delgado, conocida como Anita Botwin, que acaba de publicar el libro Pies de elefante. Una crónica (muy) personal de la esclerosis múltiple (Ed. Ariel). Y finalizamos el programa con la "Música para las fieras" de Pancho Varona. Hoy escuchamos: Suspicious Minds (Elvis Presley), Stand By Me (John Lennon), Stuck In The Middle With You (Stealers Wheel), Dime que me quieres (Ricky Martin), Gato que avanza, perro que ladra (Calle 13) y Happy Xmas. War Is Over (John Lennon).