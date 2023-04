Las tardes de RNE

52:39

En "La leña arde", Paco Tomás nos cuenta lo más viral en redes sociales de esta semana. Después, estrenamos espacio con Manu Martín Albo: "De mayor quiero ser…". Hoy descubrimos una nueva forma de envejecimiento activo gracias a las redes sociales y la moda. Hablamos con la influencer que está detrás de la cuenta de Instagram 'Sara is in the kitchen', Sara Blanco. Y finalizamos con los "Retratos" de Carlos del Amor, que este jueves ha invitado a Lara Sánchez, fundadora y directora de la Asociación Soy de la Cuesta (de Moyano) de Madrid. Con ella recordamos al histórico librero Alfonso Ruidavets, que falleció el domingo a los 89 años